Cine y humor a raudales en la capital coyantina

Valencia de Don Juan se prepara para un fin de semana cargado de diversión. Y es que llega el primer Festival de Humor y de Cine llegará a Valencia de Don Juan. El Ayuntamiento coyantino ha organizado la que será la primera cita con una propuesta cargada de cine y humor en la trepidante agenda estival del municipio. Su turno llegará el sábado 23 de agosto y en el auditorio municipal, que será el escenario de esta iniciativa en clave de humor.

En él, diferentes cómicos del panorama nacional —Álvaro Seko, Diego Arjona y Luci Mendoza— harán reir al público. Álvaro Seko es un cómico que lleva una década en la comedia durante los que ha recorrido toda España haciendo reir a la gente. Un carnicero que dejó el cuchillo y cogió un micrófono para provocar carcajadas. Diego Arjona es otro de los cómicos más reconocidos del país y ha participado en El club del chiste, Las noches del Club de la Comedia o Iluestres Ignorantes. Presenta monólogos, chistes improvisados e interacciona con el público. Por su parte, Luci Mendoza es un humorista que lleva toda la vida sobre los escenarios; un artosta hecho a sí mismo que ha recorrido todos los circuitos nacionales de comedia, así como las salas más importantes. una puesta en escena que pretende ofrecer humor y risas en una cita que quiere convertirse en todo un referente. Los monologuistas participarán de este innovador festival que tendrá como marco el auditorio del Castillo a las 23:00 horas del sábado

El primer Festival del Humor de Valencia de Don Juan se enmarca dentro de las Noches del Castillo que este año cumplen 34 ediciones en Valencia de Don Juan. Una cita estival que comenzó el pasado 28 de junio y que se prolongará hasta el próximo 30 de agosto, cuando tendrá ligar la actuación «Bella y Bestia son « del grupo de teatro Valderas.

Más que risas

Pero eso no es todo. Para este fin de semana, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan también ha organizado un cine de verano al aire libre con una proyección para todos los públicos que se podrá disfrutar en el maravilloso enclave del Jardín de los Patos. El acceso será gratuito para todo aquel que quiera animarse a participar en la cita, que será el sábado, 23 de agosto, a las 20:30 horas. La película será ‘Amigos imaginarios’, que relata la experiencia de una niña que atraviesa un momento complicado y comienza a ver a amigos que solo están en la imaginación. Esta iniciativa se trata de una de las novedades más llamativas de la agenda estival en Valencia de Don Juan.

Un fin de semana cargado de planes y diversión en la capital coyantina.