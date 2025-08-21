Un maridaje solidario con la tradición y la calidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el corazón de la provincia, Pajares de los Oteros celebra anualmente la feria del Prieto Picudo, un evento que atrae a aficionados y profesionales del sector vinícola de toda España. Esta fiesta, que cumple este año su trigésima edición, se ha consolidado como un punto de encuentro clave para aquellos que buscan descubrir y degustar vinos de alta calidad, así como para promover la riqueza vinícola de la región. Entre las actividades programadas, se destaca el pregón inaugural, que en esta ocasión estará a cargo de Natividad Alvarado, Natichu, consejera delegada de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Una de las principales novedades de este año es el apoyo a la Cultural y Deportiva Leonesa por su ascenso a la segunda división. Como parte de este respaldo, la organización ha lanzado una edición especial de botellas de vino. Además, la Fundación de la Cultural recibirá los fondos recaudados del Campeonato de Cortadores de Cecina «Agustín Rizueño», que se celebra el 24 de agosto. El dinero obtenido de la venta de los platos de cecina le será destinado para que lo canalice y lo utilice a ayudar a los pueblos afectados por los recientes incendios. En años anteriores, los fondos de este evento se donaron a la Asociación del Cáncer y a la Cruz Roja. Este año, además de los platos, también se venderán botellas de vino de la edición especial y copas, por lo que se espera que la recaudación sea mayor. El programa del evento incluye actividades a lo largo de los tres días:

Viernes, 22 de agosto. Las festividades comienzan a las 17.00 con un torneo de fútbol y una choripancetada al Prieto Picudo con música en vivo por todas las zonas del recinto ferial. La inauguración oficial del recinto ferial y de la feria se llevará a cabo a las 21.30 y habrá orquesta con la discoteca Nostra Notte.

Sábado, 23 de agosto. Habrá un baile vermut, una comida de paella y una batalla de Prieto Picudo a la que hay que asistir con una pistola de agua y, por supuesto, de blanco riguroso. Por la noche, se presentará un libro y habrá un espectáculo de malabares y un concierto. La jornada culminará con una discoteca móvil y un espectáculo de fuego y efectos después de la parrillada de las diez de la noche.

Domingo, 24 de agosto. El día final de la feria incluye una misa, un espectáculo de malabares, el campeonato de corte de cecina, cine de verano y el cierre de la feria del vino a las 22.30 con chocolate para todos. El baile vermú contará con la actuación de Lou & Jane, que precederá a la esperada paella que cada año degustan más visitantes por su calidad. Además, habrá cine de verano y una gynkana infantil.