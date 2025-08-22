Santa María del Páramo vive la Legua Nocturna

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo pone en marcha la vigésimosegunda edición de la Legua Nocturna Popular, que se celebra mañana sábado y de la que ya se conocen todos los detalles de esta carrera popular, una de las pruebas favoritas de los corredores por la peculiaridad que le confiere celebrarse por la noche y por la llegada al polideportivo municipal.

Las inscripciones para los corredores han estado abiertas en www.carrerasconencanto.com hasta la medianoche del ayer. Pero para las categorías de andarines, patinaje y menores las inscripciones están abiertas hasta agotar dorsales, con opción de hacerlo en las oficinas municipales, en el teléfono 987 350 000 o en deportes@santamariadelparamo.es En cuanto a la participación de los atletas, se esperan que participen 200 corredores en la carrera popular, 120 corredores menores y 500 andarines. El horario programado pasa por la entrega de dorsales categorías menores y Andarines a las 18.00 horas. A las 18.50 será el comienzo de la carrera de menores. A las 19.15 tendrá lugar la entrega de dorsales de la categoría absoluta, que media hora después abre la entrega de premios a las categorías menores. A las 20.15 tendrá lugar la salida de la categoría de Andarines y a las 20.50 h la carrera popular de patinaje. El momento cumbre será a las 21.10 la salida de la categoría absoluta. Y ya a las 22.00 horas está prevista la entrega de premios carrera popular. Además de la carrera, la localidad tendrá otros eventos deportivos, el sábado y domingo se disputará el torneo de padel con más de 900 euros en premios en categoría masculina y femenina. Posteriormente el domingo 24 a las 12.30 horas se disputará un partido amistoso de balonmano femenino entre el Caja Rural Cleba y el Lobas Global Atac Oviedo con entrada gratuita. Finalmente, el domingo a las 18.00 horas se disputará un partido amistoso de fútbol entre el Atlético Paramés y el Atlético Pinilla. Se trata de un complemento más a las actividades programadas por el equipo de gobierno de Alicia Gallego para el verano. El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha ofrecido una completa programación de actividades durante el mes de agosto para todos los gustos y edades que llenan las tardes y los fines de semana de los vecinos de la localidad y aquellos visitantes que han querido desplazarse a disfrutar de la villa paramesa.