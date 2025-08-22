Cuatro Valles cumple tres décadas volcado en dar vida a su territorio

La Asociación Cuatro Valles cumplió su 30 aniversario en un acto dedicado a evocar tres décadas de trabajo en favor del desarrollo rural.

El presidente de Cuatro Valles, José García, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia del proyecto colectivo que ha permitido impulsar el territorio en los últimos 30 años.

Dentro de esta programación, la gerente de Cuatro Valles, Marta García hizo un repaso a la trayectoria de la asociación bajo el título «Construyendo futuro: 30 años de desarrollo rural», así como se proyecto el vídeo «Cuatro Valles, Territorio Vivo: Naturaleza, legado y futuro», que recoge el valor patrimonial, natural y cultural de la comarca y la inauguración de la exposición «30 años de proyectos en el territorio» resumieron las líneas de actuación de estas tres décadas de trabajo. Y para completar la jornada, se llevó a cabo una mesa redonda con protagonistas del territorio, representantes de entidades locales y distintos sectores. Además, se rindió homenaje a los cinco presidentes de Cuatro Valles a lo largo de estas tres décadas y se realizó un reconocimiento especial al alcalde de Los Barrios de Luna, Jesús Darío único regidor en activo desde la constitución de Cuatro Valles en 1994 y vicepresidente de la misma en el periodo 1996-2011.

La organización lamentó la ausencia de varias autoridades que, debido a la oleada de incendios forestales que está golpeando a nuestro territorio en estos días, no pudieron asistir al acto. Desde Cuatro Valles manifestaron la preocupación por esta situación, que afecta gravemente al medio rural y al futuro del territorio, y mostró todo su apoyo a los que están luchando contra el fuego.