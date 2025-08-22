Iriego celebra su entrega de premios en Villalón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresa leonesa iRiego superó este jueves todas las expectativas de asistencia a su V Gala de Premios iRiego 2025. Más de medio millar de personas se reunieron en la Plaza Mayor de Villalón de Campos (Valladolid) en una jornada festiva que sirvió de nuevo para rendir homenaje al trabajo de profesionales y entidades relacionadas con la agricultura y el regadío.

El gerente de iRiego, Paco Fernández, abrió esta gala reivindicando la creación de empresas de pueblo, como iRiego, que apuestan por la creación de riqueza y puestos de trabajo que se quedan en los pueblos. «Sin embargo, muchas veces las comunidades de regantes no apuestan por estas empresas de pueblo y la riqueza se va a compañías que declaran en Madrid y de cada 100 euros invertidos por los regantes, 20 se van fuera», señaló. Por ello, hizo un llamamiento a la responsabilidad de las comunidades de regantes para contar con empresas de pueblo para generar empleos de calidad e inversiones que se quedan en las zonas rurales.

Entre los galardonados en esta multitudinaria gala estaba el exconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León José Valín, natural de Villalón, que acompañado por familia y amigos recibió un emotivo premio que reconoce su extensa labor en la modernización y mejora de los regadíos no sólo de Tierra de Campos, sino de toda Castilla y León. La jornada incluyó el II Encuentro de Comunidades de Regantes, con más de 65 representantes de varias comunidades autónomas.