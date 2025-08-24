Alex Martín Marcos, mejor cortador de cecina en Pajares de los Oteros
Todo lo recaudado se donará a la Fundación Cultural y Deportiva Leonesa, que lo destinará a los afectados por los incendios
La Feria del Prieto Picudo en Pajares de los Oteros cerró este domingo con el concurso de corte de cecina Agustín Risueño, en el que participaron cinco profesionales, y encumbró como ganador a Alex Martín Marcos, de la Alberca (Salamanca), que consiguió el reconocimiento del plato creativo y el primer premio. El segundo premio fue para Javier Peña Salgado, de Coreses (Zamora), y en tercer lugar quedó Alejandro Barrallo Viqueira, de Oviedo. Durante el concurso con las cinco piezas de cecina Entrepeñas, los participantes demostraron la habilidad en la pureza y la rectitud del corte, el grosor de la loncha, los 100 gramos por plato y el rendimiento de la pieza.
El público degustó la ración a 5 euros y lo recaudado se donará a la Fundación Cultural y Deportiva Leonesa, que lo destinará a los afectados por los incendios.