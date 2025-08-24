Diario de León

Alex Martín Marcos, mejor cortador de cecina en Pajares de los Oteros

Todo lo recaudado se donará a la Fundación Cultural y Deportiva Leonesa, que lo destinará a los afectados por los incendios

Los cortadores durante el concurso. Público asistente a la feria.

Los cortadores durante el concurso. Público asistente a la feria.Ángelopez ángelopez

Carmen Tapia
Publicado por
Carmen Tapia
León

Creado:

Actualizado:

La Feria del Prieto Picudo en Pajares de los Oteros cerró este domingo con el concurso de corte de cecina Agustín Risueño, en el que participaron cinco profesionales, y encumbró como ganador a Alex Martín Marcos, de la Alberca (Salamanca), que consiguió el reconocimiento del plato creativo y el primer premio. El segundo premio fue para Javier Peña Salgado, de Coreses (Zamora), y en tercer lugar quedó Alejandro Barrallo Viqueira, de Oviedo. Durante el concurso con las cinco piezas de cecina Entrepeñas, los participantes demostraron la habilidad en la pureza y la rectitud del corte, el grosor de la loncha, los 100 gramos por plato y el rendimiento de la pieza.

El público degustó la ración a 5 euros y lo recaudado se donará a la Fundación Cultural y Deportiva Leonesa, que lo destinará a los afectados por los incendios.

tracking