La Guardia Civil neutraliza varios artefactos explosivos en la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, con sede en la Comandancia de Valladolid, retiraron el pasado día 22 de agosto 34 cartuchos de dinamita hallados el día 20 en un granero anexo a una vivienda de la localidad de Vivero de Omaña, término municipal de Murias de Paredes.

Los cartuchos fueron hallados en el interior de un antiguo cántaro, comprobando el equipo EDEX que se trataba de cartuchos de dinamita negra en muy mal estado de conservación, sin que tuvieran ninguna inscripción comercial, con un peso total de 1947 gramos.

También, el día 24, componentes del GEDEX de las Comandancias de León y Valladolid, retiraron una granada de mano, tipo piña, que fue hallada por una vecina de Cubillos de Alba semisumergida en la orilla del embalse de Casares de Alba, término municipal de Villamanín (León), comprobando que se trataba de una granada de mano GR-31 al completo, con su carga íntegra y su espoleta.

En ambos casos, los artefactos explosivos fueron retirados una vez retirados a un lugar apartado y seguro, procediendo a la destrucción de los mismos.

Consejos ante el hallazgo de artefactos u objetos sospechosos de contener explosivos:

• No tocar, ni mover el artefacto. Evitar manipularlo debido al peligro que conlleva una posible activación fortuita.

• Los explosivos antiguos pueden ser extremadamente inestables y cualquier movimiento podría desencadenar una explosión.

• Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.

• Avisar de forma inmediata llamando al teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 o emergencias 112.

• Se reitera la prohibición absoluta de coleccionar, comerciar o poseer este tipo de materiales explosivos antiguos. Estos objetos, aunque inactivos, no deben ser considerados como simples piezas de colección.