UPL pide a la Junta que conceda ayudas para los trabajadores de resina y brezo

Unión del Pueblo Leonés (UPL) demanda a la Junta de Castilla y León la inclusión de ayudas directas para aquellos que tienen en la resina y el brezo su medio de subsistencia y que se vieron afectados por los incendios forestales de este verano. Y es que el acuerdo de la institución autonómica para la recuperación de las zonas afectadas no se encuentran ayudas directas para estos afectados y que requieren del necesario apoyo para recuperar su forma de vida.

Recientemente, una representación de UPL encabezada por la secretaria general y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, visitó la zona de Jamuz, Castrocalbón y Castrocontrigo, en la que fue recibida por el alcalde de este último municipio, Olivio Campo. Así, transmitieron que los profesionales de la resina y el brezo también necesitan la ayuda de la Junta para recuperar su actividad tras ser pasto de las llamas su forma de vida.

Una situación que no es nueva para esta zona, que ya en el verano de 2012 vio como un virulento fuego calcinaba más de 11.000 hectáreas y echaba por tierra toda la producción de resina y brezo. Ahora, viven una situación muy similar y reclaman el apoyo de la institución autonómica que inicialmente parecen haber olvido en sus ayudas esta actividad económica. En cualquier caso, desde la formación leonesista garantizaron que estarán muy pendientes y presentarán iniciativas en las Cortes con el objetivo de que se pueda beneficiar este sector y pueda recuperar cuanto antes su actividad.

Una zona que sufrió hace unas pocas semanas un auténtico desastre y ahora los vecinos y vecinas se encuentran con esta inquietud al no poder asegurarse su actividad económica y se ven excluidas de las subvenciones. Esto supone un riesgo contante, donde la prevención de la Junta ha fallado y también la coordinación para poner fin a los incendios, cuando antes disponían de medios cercanos para sofocar estos incendios y que desaparecieron en los últimos años, además de la falta de desbroce, lo que supone un riesgo constante.

Además, en este encuentro, advirtieron que en el año 2023, a los que se dedican a la resina, la Junta les contrató para desarrollar trabajos de desbroce que siguen dos años después sin cobrarse. Lo cierto es que no es el único problema que se encuentran, ya que el fuego arrasó el futuro micológico y de apicultura de estas zonas y sus secuelas pervivirán durante muchos años.

Una situación que hace que exijan la modificación de la PAC para el aprovechamiento de estas zonas calcinadas como ya hemos solicitado para los agricultores y ganaderos. Es por todo ello que se hace necesario que las ayudas lleguen de la forma más rápida posible y no se olvide a sectores y trabajos que revitalizan zonas ya de por sí con una notable caída poblacional, porque la apuesta por el mundo rural no se hace con declaraciones y fotos, sino con inversión y hechos.