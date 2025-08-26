Vox pide que se investiguen como homicidio imprudente las muertes en los incendios de León

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Hierro, interviene en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León este martes, en Valladolid.EFE

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha detallado este martes que su partido ha presentado una denuncia ante un juzgado del ámbito penal de León para que se investiguen las circunstancias en que se produjeron las muertes de tres personas durante la extinción de incendios, al observar posibles delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores.

En una rueda de prensa convocada en el Parlamento autonómico, Hierro ha planteado que "la muerte de tres personas es lo suficientemente grave como para abrir una investigación para determinar por qué se han producido" y si tanto la Junta como el Gobierno central tienen alguna responsabilidad, mientras que ha descartado pedir una comisión de investigación sobre lo ocurrido, al considerarla ineficaz.