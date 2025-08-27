El Esla pierde sus orillas

Vecinos y vecinas de Modino y Vidanes colgaron en el paseo del río unas truchas de madera a modo de símbolo.S.V.P.

Viven en las dos orillas, separados por el Esla, y aunque la geografía es caprichosa y crea distancia, la historia une y es común. Modino y Vidanes, regados por el mítico Astura de los romanos, estrecharon lazos este fin de semana para defender la historia, la identidad y el valor natural de su territorio. Fue posible gracias a la iniciativa de las asociaciones culturales de los dos pueblos, la Asociación Cultural Padre Isla de Vidanes, Ascupivid, y la Asociación Cultural y Deportiva de Modino, que acordaron, además de este hermanamiento, iniciar una colaboración estable. Fue así como vecinos de Modino cruzaron el puente para caminar junto con los vecinos de Vidanes por el Sendero del Puerto, un paraje histórico a orillas del Esla que se ha recuperado gracias al empeño y las ideas de la bióloga María Ángeles Reyero y la maña, el arte y capacidad de trabajo de Emiliano Díez, ambos vecinos de Vidanes y miembros de su asociación cultural.

Unió ambas riveras el empeño de la gente y el puente que mandó construir Pedro Fernández Valladares, subsecretario de la Gobernación, don Pedro en todo el Concejo de Rivesla, y para lo que ordenó que los vecinos de Modino aportaran dos carros de canto y guijarro por uno de los de Vidanes, no se sabe bien si porque la familia de don Pedro estaba asentada en Vidanes o porque su pueblo quedaba más lejos, aunque el profesor Julián Villacorta, una especie de cronista oficial de Vidanes, desveló que los de Vidanes cogieron las piedras de allí mismo, de la orilla del río, con menos esfuerzo al final que los de Modino. La historia dio pie a una pequeña chanza y que los vecinos de Modino reclamaran la propiedad de «dos tercios del puente».

En esa tarde de hermandad, Ángeles Reyero hizo referencia a la importancia del Esla y el pequeño sendero en cuya recuperación participan los niños de Vidanes y, desde el año que viene, también los de Modino, al manto del Esla, reconocido como uno de los sitios de Patrimonio Geológico Mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, y el Sipam, el sistema de agrobiodiversidad, conocimientos tradicionales, culturas y paisajes gestionados de manera sostenible por agricultores, pastores, pescadores reconocido por la FAO y la ONU como patrimonio Agrícola Mundial. El presidente de la asociación de Vidanes, Gonzalo Fernández Valladares, hizo un llamamiento a defender la identidad del territorio común. «Tenemos que defenderlo, tenemos que protegerlo, vivimos en un lugar privilegiado», dijo.

Se hizo también una referencia a la situación del capital natural, humano, social y económico de León amenazado por los incendios de este mes de agosto, que asolan la provincia de norte a sur y de este a oeste, y se leyó una poesía de Marina Díez, poeta y editora de Mariposa Ediciones, en la que se reclama el acercamiento de los políticos a los vecinos de la España vaciada, abandonada y ahora quemada, a una conexión entre los despachos y los pueblos.

Después, como símbolo de unión, los vecinos de Vidanes y Modino atravesaron el puente y merendaron en el otro lado del Esla, el río que perdió así sus orillas.

Vecinos y vecinas de Modino y Vidanes atraviesan el puente que los une.

Vecinos de Modino y Vidanes recorren el Sendero del Puerto, un camino histórico que ha sido recuperado.

Vecinos de los dos pueblos celebraron una merienda en la orilla del Esla, en Modino.

Ángeles Reyero, impulsora de la recuperación del Sendero del Puerto, con su sobrino Gonzalo.