El último baile del Cecopi: el centro que dio réplica al fuego en tres semanas de agosto

El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado, el que se abría en Valladolid por establecer allir el control a nivel autonómico, y el de la provincia de León se disolvieron en las últimas horas como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse. En el caso del autonómico, este centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias. Además del delegado del Gobierno, Nicanor Sen, han participado permanentemente la Junta, Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil. Sen tuvo unas palabras de reconocimiento y recuerdo para las tres personas fallecidas realizando tareas de extinción en la Comunidad Autónoma durante este episodio de incendios y trasladó sus condolencias a las familias, amigos, compañeros y a todo el entorno de las personas fallecidas. De la misma manera, también ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas durante este dispositivo. Sen destacó que la disolución de este organismo «no significa que desde la Delegación del Gobierno se deje de seguir con atención la definitiva extinción de los incendios que todavía se mantienen activos, controlados o estabilizados, así como a posibles futuros incendios que puedan sucederse». Igualmente, el delegado del Gobierno mostró su agradecimiento «a todo el personal que ha participado y sigue participando en la extinción de estos incendios, de todas las administraciones». En este sentido también ha mostrado su agradecimiento a los países de la Unión Europea que, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han puesto a su disposición medios aéreos y terrestres para luchar contra estos incendios. Nicanor Sen también ha agradecido el trabajo del personal de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales implicadas en el dispositivo. «Tampoco quiero olvidarme de la imprescindible colaboración ciudadana a través de los voluntarios». Igualmente, también se ha disuelto el Centro de Coordinación Operativa Integrada de la provincia de León después de la última reunión mantenida ayer por la mañana, en la que se ha tomado la decisión de rebajar a nivel 1 el incendio de Fasgar, el único que quedaba en nivel 2. Así lo ha transmitido el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien explicó que «la situación ha mejorado sustancialmente» por lo que se ha tomado esa decisión. El Cecopi concentró en estas tres últimas semanas toda la fluidez de respuesta y atención contra los incendios en León; uno de los episodios más complicados que se recuerdan.