La Semana del Peregrino se viste de largo en La Bañeza

El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas fue el escenario de la presentación oficial del cartel y del programa de actos de la XXVI Semana del Peregrino, que se desarrollará hasta el domingo 7 de septiembre. La iniciativa está organizada por la Asociación Monte Urba y la Fundación Conrado Blanco y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza.

El acto contó con la presencia de Arturo Cabo, presidente de Monte Urba, junto con otros miembros de la asociación; el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; la secretaria de la Fundación Conrado Blanco, Luisa Arias; así como Paco Cabo, encargado de detallar el programa de actividades. También asistieron la concejal de Cultura, Silvia Cubria, y la teniente de alcalde, Elena Baílez.

Durante la presentación, Paco Cabo explicó que este año se ha optado por suspender los actos festivos y musicales, incluida la tradicional quedada en la Plaza Mayor. Esta medida responde a la voluntad de guardar respeto por las consecuencias de los incendios forestales. En este contexto, se anunció que la misa del domingo 7 de septiembre estará dedicada a la memoria de los jóvenes fallecidos Abel Ramos y Jaime Aparicio. A pesar de estas ausencias, la Semana del Peregrino mantiene el resto de actos, ofreciendo un completo programa de actividades que se desarrollarán a las 20:00 horas en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas.