Fiestas en Valencia de Don Juan: Reina, rey, damas y pajes cumplen con la tradición

Publicado por Carmen Tapia Coordinadora de Sociedad Valencia de Don Juan Creado: Actualizado:

El pregonero, el empresario coyantino José Luis Mallo Marinelli, abogará por un futuro con más empleo . «Valencia de Don Juan es un lugar magnífico para vivir y podría serlo para emprender». Animará a la participación en las fiestas que comienzan oficialmente hoy con uno de los actos más emblemáticos y tradicionales de estas fechas. La corporación municipal, acompañada por la banda de música, rondará a la reina y la damas de este año, preludio del gran acto que tendrá lugar el sábado 6 con la presentación y coronación de la reina, rey, damas y pajes.

La reina Sofía Martínez Sánchez, el rey, Ángel Luis Barrientos Fernández, estarán acompañados por las damas, Elisa Villamuza Pisonero, Lucía Franganillo Blanco, Aitana Fernández Calvo, Rocío Campesino García, Julia Cajigal Sánchez (dama de Asturias), Carolilna Vivas Pérez (dama de la comarca), Amelia de Campo Alburquerque (dama infantil); y los pajes Gabriel Soriano González, Mario Acebes Nava, Aaron Vega Vega, Pablo Pérez Sanz, José Javier Blanco Fernández (paje de Asturias), Lucas Álvarez Marcos (paje de la comarca) y Marc Muiña Gorgojo, paje infantil.

Un acto esperado

El concejal de Fiestas de Valencia de Don Juan, Iván Jesús Martínez Pellitero, destaca la importancia de este acto dentro de la programación de las fiestas de la localidad, «una elección que cuenta con una gran participación de la juventud y para la que hay hasta lista de espera. Ahora participan con 19 años. Nosotros tenemos esta tradición y tanto las chicas como los chicos les gusta participar en este evento».

El acto de coronación de la reina, el rey, damas y pajes y el pregón tendrá lugar a las 21.30 horas en el Auditorio Municipal 'Maestro Rodríguez A. Santiago', «uno de los actos el más concurrido y esperado. Un evento que cuenta con una gran tradición en la localidad y al que los coyantinos profesan un especial cariño».

La coronación y el pregón se celebrarán el sábado en el Auditorio Municipal 'Maestro Rodríguez A. Santiago'