Los más pequeños tienen once días para no olvidar en Valencia de Don Juan
Espectáculos infantiles, cuentos, circo, hinchables y gigantes y cabezudos
Los más pequeños comenzaron con la diversión el miércoles con el fanatic individual de pádel infantil de 12 a 15 años. También tiene su espacio en la carrera El Cachón del sábado a las 10.00 horas, donde podrán participar a las 10.00 horas. Los gigantes y cabezudos, aunque hacen las delicias de todos los públicos, gustan especialmente a los niños y niñas que los acompañan durante el recorrido que tendrá lugar el domingo 7 y el sábado 13 a partir de las 12.00 horas tras el repique de campanas. Irán acompañados por la dulzaina y el tamboril. El domingo hay cuentos, risas y rock and roll en el quiosco de la música a partir de las 18.00 horas.
La Peña Los Chuzos organiza el martes a las 17.30 horas el encierro infantil Toro Chuzo, una simulación donde se confeccionan disfraces de toro y se colocan a unos carros de la compra, un juego para que participen los más pequeños de la localidad que recorrerá las plazas Mayor, Reyes Católicos, Eliseo Ortiz y calle León, finalizando en la Plaza de Toros. El salto en los hinchables en la Plaza de la Concordia el jueves 11 a las 18.00 horas, con cerbatana X-Trem, Dunk Tack, Fiesta de la espuma e hinchables acuáticos terrestres, y el lunes 15 en la Plaza Mayor. Viernes, sábado y domingo, espectáculo infantil con el Mago Carlos Adriano a las 18.30 hora en la Plaza Santa Teresa y circo en la Plaza Santo Domingo con La Faux Populaire a las 19.00 horas.
PROGRAMA
13.00. Ofrenda del Cirio a Nuestra Señora del Castillo Viejo. La banda de música de Valencia de Don Juan interpretará el himno, misa con la Coral Coyantina en la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo.
13.45. Concierto de la Banda de Música en el quiosco de música.
14.30. Baile con Jamice Vidal en C/ La Victoria.
19.00. 'El bingo del Genijo' con la peña RSK. En la Plaza de Santa Marina.
23.00. Grupo Radar en la Plaza Mayor.