Degustación de pimientos, chorizos y espicha de sidra en Valencia de Don Juan

«Que estas fiestas nos llenen de emoción, que nos hagan vibrar con cada instante. Disfrutad, reíd, celebrad y respetar llevando en el corazón la fuerza de un pueblo que sabe, como pocos, transformar la tradición en alegría y en unión». El alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez Martínez, anima en su saluda a la celebración conjunta. Y no hay fiesta que se precie sin que la gastronomía haga acto de presencia, bien para disfrutar de los productos típicos de la zona en cualquiera de sus establecimientos, con el vino como bebida estrella, o bien con las degustaciones que hasta agotar existencias ofrecerá el Ayuntamiento en la Plaza La Concordia el miércoles día 10. A las 20.30 horas, las peñas Wallaby, 24200 y Los Chuzos organizan una chorizada, pimentada y una espicha de sidra para las personas que quieran compartir un rato de fiesta con las peñas organizadoras.

El alcalde agradece a todos los organizadores de las fiestas, empleados públicos, voluntarios, peñas y vecinos «para que Valencia de Don Juan se vista de luz, de música y de emoción para recibirnos en un abrazo colectivo». Carrozas, charangas y peñas desfilan el domingo 14 a partir de las 21.00 horas por las calles céntricas de la ciudad y despedirán unas fiestas que han querido «llenar de emoción y alegría» cada rincón, como espera el alcalde.