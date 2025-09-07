Dos heridos de 35 y 33 años en un accidente en La Robla

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un hombre de 35 años y una mujer de 33 resultaron heridos esta tarde en un accidente ocurrido en la localidad de La Robla (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El coche en el que viajaban se salió de la vía a las 16.32 horas a la altura del kilómetro 99 de la CL-622 y ambos presentaban dolores, en principio leves, debido al impacto.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y asistencia de Emergencias Sanitarias- Sacyl para valorar su traslado a un centro hospitalario.