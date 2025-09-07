Declarado de nivel 1 un fuego en Santiago de la Valduerna con 16 medios desplegados

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

a Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 para un nuevo incendio forestal activo desde las 15.35 horas en la localidad de Santiago de la Valduerna, perteneciente al municipio de La Bañeza (León).

El nivel IGR 1 implica que el fuego requiere medidas específicas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, aunque no se prevé que afecte a núcleos habitados de forma inmediata.

También que puede haber leves restricciones a la población o leves afecciones a infraestructuras, según ha indicado la Consejería en las redes sociales.

Para hacer frente a las llamas, se ha desplegado un operativo compuesto por 16 medios, entre terrestres y aéreos. En tierra trabajan cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas y tres unidades ELIF/BRIF especializadas en incendios forestales. En el aire apoyan las labores de extinción dos helicópteros o hidroaviones.

El incendio, cuyas causas están en investigación, permanece activo y bajo el seguimiento del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).