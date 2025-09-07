Diario de León

Baja a nivel 0 el fuego de Santiago de la Valduerna, aunque sigue activo

Esto significa que ya no existe riesgo para la población

Un miembro de las brigadas forestales actuando en un incendio. FERNANDO OTERO

Un miembro de las brigadas forestales actuando en un incendio. FERNANDO OTERO

Agencias

El incendio forestal declarado a las 15.35 horas en la localidad leonesa de Santiago de la Valduerna, perteneciente al municipio de La Bañeza, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

Esto significa que ya no existe riesgo para la población ni para bienes no forestales, y que el fuego puede ser controlado con los medios previstos por el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL).

Aunque el incendio permanece activo, la evolución es favorable. Actualmente, se encuentran desplegados 13 medios terrestres y aéreos en la zona, entre los que se incluyen cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, una unidad especializada ELIF/BRIF y un helicóptero o hidroavión.

Todo el operativo está coordinado por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Las primeras investigaciones apuntan a que la causa más probable del incendio es intencionada. La rápida intervención de los equipos de extinción ha sido clave para evitar daños mayores.

El fuego se ha declarado a las 15:35 y a las 16:00 la Junta ha decidido elevarlo a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial ante la posibilidad de requerir medidas de protección a personas o bienes no forestales y leves restricciones a la población y afecciones a infraestructuras.

Sin embargo, media hora después se elevó a nivel 2 al acercarse las llamas a la localidad, si bien se consiguieron controlar y volvió a bajar a nivel 1. Ahora, pasadas las 18:00 se ha rebajado a nivel 0, mientras continúa el operativo trabajando para controlarlo y extinguirlo.

