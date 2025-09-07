Baja a nivel 0 el fuego de Santiago de la Valduerna, aunque sigue activo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El incendio forestal declarado a las 15.35 horas en la localidad leonesa de Santiago de la Valduerna, perteneciente al municipio de La Bañeza, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

Esto significa que ya no existe riesgo para la población ni para bienes no forestales, y que el fuego puede ser controlado con los medios previstos por el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL).

Aunque el incendio permanece activo, la evolución es favorable. Actualmente, se encuentran desplegados 13 medios terrestres y aéreos en la zona, entre los que se incluyen cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, una unidad especializada ELIF/BRIF y un helicóptero o hidroavión.

Todo el operativo está coordinado por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Las primeras investigaciones apuntan a que la causa más probable del incendio es intencionada. La rápida intervención de los equipos de extinción ha sido clave para evitar daños mayores.

El fuego se ha declarado a las 15:35 y a las 16:00 la Junta ha decidido elevarlo a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial ante la posibilidad de requerir medidas de protección a personas o bienes no forestales y leves restricciones a la población y afecciones a infraestructuras.

Sin embargo, media hora después se elevó a nivel 2 al acercarse las llamas a la localidad, si bien se consiguieron controlar y volvió a bajar a nivel 1. Ahora, pasadas las 18:00 se ha rebajado a nivel 0, mientras continúa el operativo trabajando para controlarlo y extinguirlo.