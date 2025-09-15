Tarde de toros en la centenaria plaza de Coyanza

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La corporación municipal de Valencia de Don Juan, encabezada por el alcalde, José Jiménez, presidió este fin de semana el acto de colocación de una placa en la plaza de toros de la localidad para conmemorar el centenario de su inauguración. Lo hicieron minutos antes de que comenzara la corrida de primera que en el día de ayer acogió el coso coyantino de la mano de los diestros Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo, con reses de Núñez del Cuvillo y Montalvo, y que registró un lleno total. Con este gesto, el Ayuntamiento quiso rendir homenaje a un espacio emblemático en la vida social y cultural coyantina, a lo largo de estos cien años.