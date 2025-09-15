La red de hidrógeno de CyL implica a 24 municipios de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde hoy lunes 15 de septiembre, se inicia el recorrido en Castilla y León del Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la red troncal española de hidrógeno para compartir con todas las administraciones públicas, organismos, asociaciones y ciudadanos, la información sobre la futura red de hidrógeno, explicar el proyecto, fomentar la participación activa de las comunidades en el proceso y resolver dudas. El Plan involucrará en Castilla y León a 99 municipios, 24 en León, 29 en Salamanca, 44 en Zamora y 2 en Burgos, y contará con puntos de información en cada municipio. Las jornadas participativas se inician el 7 de octubre y terminarán el 11 de noviembre. Castilla y León dispondrá de cuatro tramos de la red de hidrógeno, dos de los cuales en la provincia de León: el Salamanca-León, con alrededor de 195 km, y el León-Llanera, con unos 60 km, que junto con el el Mérida-Salamanca, de unos 84 km, y el Arrigorriaga-Haro, con 8 km, suman en territorio castellanoleonés 347 km aproximadamente. El hidrógeno verde, como recurso limpio y autóctono clave para la reindustrialización, va a impulsar un desarrollo económico y social transformador en Castilla y León, una región estratégica para la red troncal española de hidrógeno. La economía del hidrógeno generará en España más de 32.000 millones de euros de PIB y mantendrá unos 81.000 empleos cada año durante su desarrollo. El Plan de Participación Pública, tras un primer lanzamiento en Puertollano (Castilla-La Mancha) el pasado 25 de abril, ya se ha llevado a cabo en Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria, está actualmente discurriendo por Andalucía, y lo hará por un total de 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios.

El hidrógeno verde es una de las soluciones más eficaces para combatir el cambio climático y acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible. Juega un papel estratégico como un vector renovable y libre de emisiones, y también como un medio para mejorar la flexibilidad y firmeza del sistema, la descarbonización del mix energético y la seguridad de suministro.

Se produce por electrólisis del agua a partir de energías renovables eléctricas, como la energía solar o la eólica. Este proceso no emite CO2 y separa la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. Gracias a su versatilidad y su capacidad de ser almacenado y transportado, este vector permite desacoplar los procesos de producción y consumo, pudiendo ser producido en un sitio y utilizado en otro en el momento que se necesite.

Disponer de una sólida red de infraestructuras de hidrógeno va a ser esencial para almacenarlo y transportarlo de la forma más eficiente desde los lugares donde se produce hasta aquellos donde se consume, en España y en Europa. Con este objetivo, Enagás impulsa el desarrollo de los primeros ejes de esta red troncal.

La economía del hidrógeno generará en España más de 32.000 M€ de PIB y mantendrá unos 81.000 empleos al año durante su desarrollo