'Compromiso', mejor mastín ganadero en la Fiesta del Pastor

'Compromiso', el mejor mastín ganadero con su pastor, Manuel Morán, y la vicepresidenta de la DiputaciónDL

La Fiesta del Pastor renovó su compromiso con los más fieles guardianes del rebaño, los mastines con el concurso que reunió a unos 70 participantes que mantiene el nivel de ser "el mejor de España".

El premio al mejor mastín ganadero Emilio Álvarez fue a parar a 'Compromiso', un ejemplar de Manuel Morán. El ganadero y pastor de Los Barrios de Luna quiso dedicar y entregar el trofeo al alcalde.

Con este gesto, Morán quiso rubricar el compromiso en la Fiesta del Pastor durante las 36 ediciones que ha capitaneado, después de que el regidor fuera investido con el título de Mayoral que le entregaron los pastores mayores.

El otro mastín triunfador de la jornada fue Amadeo de los Zumbos, un ejemplar magnífico del afijo de Mario Alonso, de Azadinos. Este mastín ganó el premio en el concurso monográfico de morfología.