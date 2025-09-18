Verbenas, peñas y diversión para animar las fiestas en Toral de los Guzmanes

Cinco días de fiestas sin límites de horarios. Así llegan las actividades programadas desde este viernes para celebrar el Cristo de la Vega en Toral de los Guzmanes. Como novedad, este año las nueve peñas de la localidad participan este viernes a las 19.30 horas en la primera edición de juegos tradicionales, como las sillas musicales, el juego de la soga, la patata caliente o juego del pañuelo, que tendrá lugar en el polideportivo de la localidad.

Las parties recorrerán el pueblo con la música que amenizará la fiesta en recorridos como el desfile de disfraces del sábado 20 a partir de las 17.30 horas, un evento donde no falta diversión, atracciones e hinchables infantiles, charanga panchanga y chocolatada al final del recorrido para todos los particantes.

Este año el grupo de Danzas y Paloteo Virgen de las Angustias de Pobladura de Pelayo García suma un atractivo más a las fiestas. «Son fiestas para estar unidos, que la juventud participe, que sume y colabore y para pasarlo bien», destaca el concejal de Fiestas, César Cadenas Fernández.

Para todos los públicos

Charangas, verbenas, actuaciones musicales, juegos infantiles, disfraces y música para cinco días de fiesta que tendrán el lunes 22 la gran jornada gastronómica común con una parrillada en la que se repartirán 300 raciones de chorizo, chuletas y pinchos morunos con un precio de 8 euros la ración, una actividad organizada por la Peña El Kánkamo y amigos, que tendará un recuerdo especial para uno de sus componentes fallecido recientemente.

El último día de las fiestas, el martes 23, será el dedicado a los juegos tradicionales en el patio del Palacio a partir de las 18.00 horas. Y después, a las 21.00 horas, subida y merienda en las bodegas.