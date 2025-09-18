La Junta respalda eliminar el peaje del Huerna y cuando se pueda el de León-Astorga

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha respaldado este jueves de nuevo que se elimine el peaje de la autopista AP-66, entre León y Asturias, y cuando se pueda, cuando se vayan cumpliendo los plazos, también el de la León-Astorga.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo se ha mostrado partidario de eliminar peajes progresivamente, y ha secundado que una comunidad "hermana" como la Asturiana lo haya solicitado.

El Gobierno del Principado se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea para pedirle que continúe con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga del peaje de la autopista AP-66 (Huerna), entre Asturias y León, con el fin de alcanzar su supresión.

Carriedo ha sostenido que el caso de la AP-66,"lleva muchos más años y seguramente las cuentas permitan ya hablar de un periodo de amortización suficiente".

Y en el caso de la León-Astorga, aunque es un peaje más moderno, en función de las cuentas y los plazos también respaldan que se desaparezca "cuando vayan cumpliendo los plazos".