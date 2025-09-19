La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga analiza sus servicios ecosistémicos en un informe sobre el territorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha presentado su informe sobre servicios ecosistémicos, un análisis enmarcado en el proyecto Servisfera, financiado por los fondos europeos Next Generation EU. El estudio es "clave para comprender cómo los ecosistemas de la región contribuyen directamente a la economía, la salud y el bienestar social", según sus promotores, que subrayan la necesidad de su conservación y uso sostenible.

Según señala la reserva en un comunicado, el informe, elaborado con "rigor técnico y vocación divulgativa", fue presentado en un acto abierto al público que contó con la participación de expertos, técnicos, representantes institucionales y ciudadanía. Durante el evento, se hizo hincapié en que "la calidad de vida humana depende, en gran medida, de los servicios ecosistémicos". El estudio categoriza estos servicios en cuatro tipos esenciales: servicios de provisión (como el agua y los alimentos), servicios de regulación (como la captura de carbono), servicios culturales (como el valor estético del paisaje) y servicios de soporte (como la formación del suelo).

Uno de los aspectos más destacados del informe es la puesta en valor de la biodiversidad local, favorecida por la confluencia de dos climas. El análisis detallado del territorio ha permitido constatar una gran diversidad de formaciones vegetales, desde encinares hasta abedulares, y la rica variedad botánica de los prados. Además, se resalta la presencia de turberas, "ecosistemas especialmente vulnerables al cambio climático", y se recuerda que la reserva es hábitat de especies en peligro como el alimoche o el desmán ibérico.

El estudio también identifica las principales amenazas de origen antrópico que ponen en riesgo estos servicios, incluyendo el cambio climático, la contaminación, la deforestación y la sobreexplotación de recursos. Con la presentación de este informe, la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga busca "concienciar sobre el valor del patrimonio natural que alberga y la necesidad de protegerlo". El informe completo y una guía resumen están disponibles en la página web oficial de la reserva: https://altobernesgabiosfera.es/.