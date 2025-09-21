El incendio de Pendilla de Arbás baja a gravedad 1 tras una "buena evolución" por el trabajo nocturno

El incendio de Pendilla de Arbás (León) baja a gravedad 1 tras una "buena evolución" por el trabajo nocturno.JCYL

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio originado el viernes en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, en la comarca de La Robla, tras una "muy buena evolución" después del trabajo realizado durante la noche.

La Consejería de Medio Ambiente ha explicado que durante la jornada de este domingo la humedad será elevada todo el día y una temperatura máxima de nueve grados, por lo que se mantendrán estas previsiones.

Según datos de la plataforma Inforcyl, el incendio se originó el viernes a las 23.40 horas de este viernes de forma intencionada y en este momento trabajan en el lugar casi una veintena de medios terrestres.

En concreto, dos técnicos, siete agentes medioambientales, una cuadrilla, una autobomba, tres bulldozer y dos brigadas.