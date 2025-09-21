Sen clausura las jornadas “Mujer y Montaña” 2025 en Posada de Valdeón en homenaje a “Las Cainejas”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, participa en la clausura de las Jornadas Mar y Montaña 2025 y conmemoración del 90 aniversario de la histórica ascensión de Las Cainejas al Naranjo de Bulnes. que se celebran en Caín, en León.

Sen ha iniciado su intervención agradeciendo “este acto en el cual reconocemos hoy el valor y el coraje de dos mujeres, naturales de Caín, que lograron la gesta de coronar una de las cimas más altas de los Picos de Europa, el famoso Naranjo de Bulnes.”

En 1935, en los Picos de Europa, dos primas naturales de Caín, María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, nietas del "Cainejo", hicieron historia.

Con solo una semana de diferencia entre sus ascensos, se convirtieron en las primeras mujeres en conquistar la cima del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu). Lo lograron sin conocimientos técnicos ni equipo especializado, lo que convierte su hazaña en una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español.

Nicanor Sen ha afirmado que estas jornadas buscan rescatar del olvido su legado, rindiéndoles homenaje y reflexionando sobre el papel de la mujer en el montañismo.

En su intervención el delegado ha destacado que “casi un siglo después, su ascenso sigue siendo un símbolo de valentía, determinación y amor por la montaña”

En sus palabras, Sen ha subrayado “El Gobierno de España tiene en la lucha por la igualdad uno de sus grandes objetivos. Y el feminismo es uno de los pilares de las políticas públicas de este Gobierno y debe ser uno de los espejos en los que las sociedades libres, modernas y democráticas deben mirarse”

Por último, Nicanor Sen, finalizó ensalzado a estas dos mujeres” María Isabel, Teófila, vuestra gesta estará siempre en cada rincón de esta tierra y en el corazón de todos, de vuestros descendientes y de vuestros paisanos. Que esta escultura sirva como ejemplo de lucha y valentía porque demostrasteis ser un ejemplo de ello”