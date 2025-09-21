Herida una septuagenaria al estrellarse contra un quitamiedos en la AP-66, a la altura de Sena de Luna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un nuevo accidente de tráfico ha protagonizado la tarde de este domingo en la provincia de León.

Concretamente, a las 16:12 horas, se ha estrellado un turismo contra el quitamiedos en el pk 91 de la AP-66, en Sena de Luna, sentido Portugal.

Como consecuencia del choque, una mujer, de 73 años ha salido herida, aunque consciente, del vehículo.

Se ha dado aviso a los Servicios de Emergencia de Castilla y León 112, que proporcionarán las medidas sanitarias que la mujer necesite, y a la Guardia Civil.