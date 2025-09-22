Nueva estación de recarga para eléctricos en Valderrueda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valderrueda ha puesto en marcha una nueva estación de recarga para vehículos eléctricos en el municipio. Este proyecto, que fomenta la movilidad no contaminante, ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación de León y se enmarca dentro del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025. La nueva infraestructura ha contado con un presupuesto de 11.478,93 € y su puesta en marcha ha sido un trabajo del Grupo Ocho Caños. El alcalde de Valderrueda, Esteban González Pablos, ha asegurado que «es un paso adelante fundamental para nuestro municipio. No solo ofrecemos un nuevo servicio demandado por vecinos y visitantes sino que nos posicionamos como un territorio comprometido con el medio ambiente y el futuro, uniéndose así a la promoción de la sostenibilidad en la Montaña de León».