Los incendios dan la puntilla a una «desastrosa» campaña de miel

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alertó este lunes de la «crítica situación» que atraviesa el sector apícola en Salamanca y en buena parte del país tras una campaña de miel de verano marcada por la «nula producción». La organización atribuyó el desplome a la sequía prolongada, los cambios bruscos de temperaturas, los incendios forestales y, sobre todo, al impacto del abejaruco, cuya población «descontrolada» está asfixiando a los apicultores profesionales.

Según explicó Coag, durante los meses más duros del verano los abejarucos impidieron la salida de las abejas obreras, lo que agotó los recursos internos de las colmenas y provocó un «preocupante proceso de desabejado». La situación solo se ha aliviado «ligeramente» en las dos últimas semanas, coincidiendo con la migración del ave, cuando algunas colmenas han vuelto a mostrar cría.