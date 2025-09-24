Comienza la construcción del centro de recuperación de especies en Valsemana

Las obras del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valsemana, en La Ercina, comienzan hoy. Se trata de un proyecto largamente esperado en la provincia y que responde a la necesidad de contar con infraestructuras especializadas en la atención, tratamiento y recuperación de fauna salvaje. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, adjudicó en julio los trabajos por un importe de 3.146.000 euros a la empresa vallisoletana Construcciones y Obras Valbuena, que dispone de un plazo de ejecución de veintidós meses.

Con la puesta en marcha de este centro, León se unirá a la red de instalaciones que la Junta de Castilla y León gestiona para la recuperación de fauna silvestre, compuesta en la actualidad por tres CRAS en Valladolid, Burgos y Segovia, y dos centros de recepción en Zamora y Salamanca. Hasta ahora, la provincia carecía de un recurso propio, por lo que la atención a los animales debía canalizarse hacia otras provincias.

El nuevo CRAS se levantará en la finca de Valsemana, donde ya se encuentra el Centro de Cría del Urogallo, lo que favorecerá la coordinación de esfuerzos en materia de conservación. El complejo contará con más de 2.500 metros cuadrados de superficie construida y estará dividido en cinco grandes áreas diseñadas específicamente para la atención de distintas especies y situaciones.

El edificio principal, de más de 800 metros cuadrados en planta baja, reunirá las zonas funcionales y operativas del centro, con dependencias para el personal, áreas de tratamiento y hospitalización, además de espacios diferenciados para animales vivos y muertos. El diseño incluye un estanque artificial de 120 metros cuadrados con diferentes profundidades, lo que permitirá la recuperación y aclimatación de especies acuáticas en un entorno adaptado a sus hábitats naturales.

El apartado destinado a aves contará con un gran voladero de 876 metros cuadrados, proyectado con ocho habitáculos pequeños y dos grandes, además de un espacio perimetral que servirá para el entrenamiento en vuelo y el fortalecimiento de la musculatura antes de que los ejemplares puedan ser liberados por los equipos veterinarios. Por su parte, los mesomamíferos dispondrán de un área específica de 307 metros cuadrados al aire libre, dividida en dos conjuntos unidos por un distribuidor, donde podrán ser tratados y recuperados pequeños carnívoros.

Uno de los espacios más singulares será el destinado a grandes carnívoros, con 434 metros cuadrados de superficie. Contará con instalaciones de hospitalización, zonas de manejo seguro y recintos para su estancia temporal, además de una conexión directa con las oseras de la finca de Valsemana, un recinto naturalizado de dos hectáreas que permitirá mantener a los ejemplares en régimen de semilibertad durante el proceso de aclimatación previa a su reintroducción en el medio natural.

Las nuevas instalaciones supondrán un salto cualitativo en la capacidad de atención a la fauna silvestre de la comunidad y permitirán abordar de forma más rápida y especializada el tratamiento de especies en peligro de extinción o en situación de vulnerabilidad. León, una provincia con una notable riqueza en biodiversidad y con presencia de especies emblemáticas como el oso pardo cantábrico, el lobo ibérico o el urogallo, contará así con un centro de referencia que facilitará el trabajo de recuperación, seguimiento y conservación de su patrimonio natural.