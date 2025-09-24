Diario de León

Más del 95% de la biodiversidad de León sigue intacta pese a los incendios de este verano


La provincia conserva intacta su esencia natural y cultural, y se presenta como un destino acogedor, auténtico y lleno de vida

La Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana

La Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana

Redacción
León está más vivo que nunca: en sus montañas, en sus ríos, en sus bosques y en su gente. Tras los incendios sufridos este verano, la provincia muestra su resiliencia y fortaleza: más del 95% de su biodiversidad permanece intacta y su patrimonio natural conserva toda su esencia. Hoy, más que nunca, León se reafirma como un destino vivo, hospitalario y seguro, con paisajes, rutas, actividades y experiencias únicas que siguen invitando a los viajeros a descubrir su riqueza natural, cultural y enogastronómica.

El gerente del Consorcio Provincial de Turismo de León, Juan Luis Pérez Suárez, afirma que “nuestra provincia está más viva que nunca y queremos invitar a todos a descubrirla. Nuestros valles, montañas, ríos y pueblos siguen ofreciendo experiencias únicas para quienes buscan naturaleza, cultura y autenticidad. Visitar León, –añade–, es una forma de apoyar a nuestras gentes y contribuir a la recuperación de un territorio que mantiene intacta su esencia”.

Naturaleza que resiste, destino que emociona

La provincia de León alberga algunos de los paisajes y espacios protegidos más impresionantes de España. Las siete Reservas de la Biosfera repartidas por su territorio – Los Valles de Omaña y Luna, El Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Babia y Los Ancares Leoneses– mantienen su autenticidad y riqueza natural; y continúan siendo un paraíso para los amantes de todo tipo de actividades al aire libre, desde el senderismo al descenso de barrancos, además de conservar y preservar toda la flora y fauna autóctonas e invitar a la desconexión y a una visita pausada y relajada.

El Parque Nacional de los Picos de Europa, también Reserva de la Biosfera y uno de los grandes emblemas turísticos de España, sigue preservando, protegiendo y ofreciendo toda su espectacularidad, con sus altas cumbres, desfiladeros, bosques y lagos glaciares, con rutas que siguen brindando panorámicas inolvidables.

El Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre abraza al Parque Nacional con toda su intensidad. Sus praderíos, montañas, valles, itinerarios y miradores siguen intactos, esperando a los visitantes que quieran disfrutar de paisajes de enorme belleza que invitan a recorrerlos en cualquier época del año.

En el Patrimonio Mundial de Las Médulas, el mayor yacimiento de minería romana a cielo abierto, los incendios dejaron huella, pero uno de sus puntos más emblemáticos, La Hoya de las Médulas, no se ha visto afectado y continúa ofreciendo vistas espectaculares y sus

principales y más simbólicas rutas de senderismo entre castaños centenarios. Esta joya cultural y natural mantiene viva su esencia y sigue siendo una parada imprescindible en la provincia de León.

Otras zonas de la provincia como La Cabrera, La Valdería, Almanza y diferentes rincones y sierras del Bierzo también han logrado preservar su autenticidad y atractivo intactos, conservando la magia de sus paisajes, su biodiversidad y su riqueza patrimonial.

Visitar León, un impulso clave para su recuperación

León sigue siendo un destino seguro, completo en sus servicios y actividades, y hospitalario y lleno de experiencias. Sus valles, ríos, bosques, pueblos y su patrimonio cultural continúan atrayendo a visitantes que buscan naturaleza, aventura y autenticidad. Además, cada visita contribuye a la recuperación del territorio, apoyando a la economía local y a las comunidades que forman parte de su esencia.

En definitiva, viajar a León es apostar por su biodiversidad, su cultura y sus gentes.

Villager de Laciana

Valderrueda, santuario de la Virgen de la Velilla

Reserva de la Biosfera Los Argüellos

Redipollos

Pantano de Riaño

Lugueros

Hoces de Vegacervera

Faedo de Ciñera

Herrería de Compludo

Cueva de Valporquero

Cueva de Valporquero

Corullón, Iglesia de San Miguel

Braña de Sosas

Braña de Sosas

Bosque de Omaña

Boca de Huérgano, Torreón de los Tovar

Pastos de verano en Villager de Laciana

Reserva de la biosfera de los Valles de Omaña y Luna

Picos de Europa, Mirador del Tombo

Picos de Europa

Ruta del Cares

Ruta del Cares

Pinar de Puebla de Lillo

Puebla de Lillo

Las Médulas, cueva La Encantada

Las Médulas

Las Médulas2

Caboalles de Arriba, Centro del Urogallo

Caboallles de Arriba.

