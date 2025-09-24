Diario de León

El Puerto de San Isidro, entre las diez temperaturas mínimas de España

El otoño llega con una caída en los termómetros españoles

Puerto de San Isidro, con sus glaciares rocosos.

Puerto de San Isidro, con sus glaciares rocosos.DL

Publicado por
EFE
Valladolid

Creado:

Actualizado:

La entrada del otoño ha dejado ya termómetros bajo cero en Castilla y León, con -2,6 grados en Cuéllar (Segovia) a las seis y veinte de esta mañana y -2,2 en Ucero, en Soria, a las ocho y diez.

También ha habido mínimas bajo cero en otras zonas de montaña de la comunidad, con -3,7 en el Puerto del Pico, en Ávila, y -2,6 en el Puerto de San Isidro, en León, según los datos que recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

Son temperaturas situadas entre las diez mínimas de España en lo que va de miércoles, en una clasificación que lidera Alto Campoo, en Cantabria, con -13,8.

tracking