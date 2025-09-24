El Puerto de San Isidro, entre las diez temperaturas mínimas de España

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La entrada del otoño ha dejado ya termómetros bajo cero en Castilla y León, con -2,6 grados en Cuéllar (Segovia) a las seis y veinte de esta mañana y -2,2 en Ucero, en Soria, a las ocho y diez.

También ha habido mínimas bajo cero en otras zonas de montaña de la comunidad, con -3,7 en el Puerto del Pico, en Ávila, y -2,6 en el Puerto de San Isidro, en León, según los datos que recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

Son temperaturas situadas entre las diez mínimas de España en lo que va de miércoles, en una clasificación que lidera Alto Campoo, en Cantabria, con -13,8.