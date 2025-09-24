La Junta asumirá los daños para la caza en la reserva de Riaño

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León aportará 3,36 millones para ayudar ante los daños de los incendios forestales que afectaron a la Reserva Regional de Caza de Riaño para hacer obras de mejora en los montes que reduzcan la erosión. Las ayudas que contempla irán destinadas a cubrir el cien por cien de las pérdidas derivadas de los permisos de caza anulados, para mejoras y reparación de las infraestructuras quemadas, evitar la contaminación en acuíferos, la erosión del suelo y la compra de alimentación suplementaria para la fauna.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se ha reunido este miércoles con representantes de las juntas vecinales afectadas por los incendios de Barniedo y La Uña, dentro de la Reserva Regional, con el objetivo de abordar las diferentes e inmediatas actuaciones que se van a llevar a cabo por parte de la Junta para mitigar los daños del fuego.

«Se van a destinar algo mas de dos millones de euros para la contratación de diferentes obras de mejora de los montes, fundamentalmente actuaciones que van a intentar reducir la erosión del suelo e impedir la contaminación de los acuíferos por las cenizas producidas», ha especificado el delegado territorial tras la reunión.

En concreto, para los terrenos afectados por el incendio de Barniedo se destinarán 1.672.800 euros, mientras que para el incendio de La Uña serán 402.000 euros.

Acompañado por el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Jesús Méndez, se ha desgranado otro tipo de inversiones que la administración autonómica destinará a esta zona, como 300.000 euros para la compra de alimentación suplementaria destinada a la fauna de esta reserva regional de caza.

En otra línea de actuaciones también se ha informado de la inversión de 750.000 euros para diferentes mejoras en las infraestructuras dañadas por el incendio, como señalética o accesos en el terreno que afecta también al Parque Regional.

Las pérdidas derivadas de los permisos de caza suponen 241.000 euros. «Se articulará a través de una subvención directa a cada junta vecinal para reponer los ingresos perdidos derivados de los efectos de estos incendios forestales», ha recalcado el delegado.