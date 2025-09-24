El PP detecta «falta de compromiso» con las ferias de Productos de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Partido Popular de la Diputación de León ha lamentado en un comunicado que el equipo de gobierno provincial siga «sin cumplir el compromiso adquirido con el Grupo Popular en 2023 de realizar, al menos, tres ferias de Productos de León por la provincia».

El portavoz popular, David Fernández, ha incidido este miércoles durante el Pleno en esta «falta de compromiso» que supuso que el Partido Popular respaldase los presupuestos de la institución provincial para el año 2024.

En este sentido, incidió que «se está acabando el año» para que se puedan llevar a cabo, más si cabe tras el «forzado cambio» de la Feria de Productos de León que habitualmente se desarrollo en el Puente de la Hispanidad para el mes de diciembre.

David Fernández preguntó en la sesión plenaria «cómo es posible que no se haya reservado con la suficiente antelación la fecha deseada», ante lo que el vicepresidente primero y diputado de Productos de León, Roberto Aller, alegó que existía un escrito de 2022 que fijaba, de manera permanente, «la reserve continua durante ese Puente» que, al no recibir contestación por parte del Ayuntamiento de León «daba por asumida y respaldada».

El PP también planteó si dentro de los 13.000 millones de euros anuncios por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para invertir en los aeropuertos de España se contempla la terminal de mercancías del aeropuerto de León. También se le requirió por el estado de las obras del Centro Arqueológico de Lancia, retomadas hace unos meses, a la vez que se preguntó por el estado de los parques de bomberos previstos en Villafranca y La Bañeza, proyectos que están, según la respuesta del equipo de gobierno, «pendiente de la cesión de las parcelas».