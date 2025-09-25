El pueblo de León donde ya duermen con manta: las temperaturas más bajas de España llegan con el otoño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León ha amanecido este jueves, 25 de septiembre, registrando siete de las diez temperaturas mínimas de todo el país. La provincia de León no ha sido ajena a este desplome térmico, con la localidad de Puebla de Lillo como punto de referencia.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Puebla de Lillo se ha colado en la lista de las zonas más gélidas de España. La estación meteorológica ha registrado -1,8 grados centígrados, una cifra que lo sitúa empatado en la sexta posición nacional junto a otros puntos de Segovia y Soria.