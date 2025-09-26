La Junta solo tiene notificación de tres ataques de osos al ganado en Laciana

La Delegación Territorial de la Junta en León solamente tiene constancia de tres ataques de osos en la población de Caboalles de Abajo, donde esta semana ha fallecido un joven ganadero, de 36 años, al sufrir un infarto mientras buscaba a las ovejas supervivientes del último ataque del plantígrado a su explotación.

Según los datos facilitados por la delegación, de los tres incidentes registrados por sendas ganaderías, dos no van a pedir resarcimiento en forma de ayudas porque sus ovejas no estaban dadas de alta. En el tercer caso, sí que pedirá indemnización aunque desde la administración autonómica se asegura que no se pagan los daños en ovejas que están estabulizadas y solo se hace cargo de los desperfectos que el oso haya causado en la nave en la que se encontraban los animales.

Según la última orden aprobada por la Junta para la compensación de daños, los particulares afectados disponen de un plazo de 48 horas para poner el incidente en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente. En el caso de las ganaderías, para ser beneficiario de las ayudas hay que estar inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León y tener al día los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades que puedan afectar a las especies ganaderas. Además, especifica que no serán objeto de compensación los daños que se produzcan dentro de los límites de un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuando se incumplan las obligaciones, límites o restricciones previstos en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León para el aprovechamiento de pastos ni los daños que se produzcan dentro de naves cerradas.

La inquietud es máxima entre los propietarios de la cabaña ganadera de la comarca lacianiega, como se ha denunciado reiteradamente en los últimos días por parte de un colectivo que alerta de un comportamiento especialmente violento del oso u osos que han protagonizado los ataques.

Precisamente sobre estos siniestros se pronunció este jueves la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. Durante su visita a Igüeña, mostró su preocupación ante los últimos ataques de osos a explotaciones ganaderas de Laciana y aseguró que trabaja con el departamento de Medio Ambiente para buscar soluciones que permitan compatibilizar la vida de la fauna salvaje con las explotaciones ganaderas.

«Es algo que nos preocupa, igual que nos preocupan los ataques de los lobos. Tenemos que cuidar a nuestros ganaderos en todos los sentidos y estamos trabajando con Medio Ambiente, y en el caso del lobo también para que pronto podamos aplicar lo que la Unión Europea está aprobando», señaló.

González Corral considera «vital» compatibilizar la fauna salvaje con las ganaderías, «cumplir la ley y proteger a los ganaderos».