La cultura y la huerta se fusionan con los fogones y las danzas de la India

Los carteles de las 40 ediciones de la feria lucen en la plaza.t. r. a.

La iglesia de San Miguel, las bodegas y casetas de era, el molino Calleja y la extensa huerta que abraza a la villa de Fresno de la Vega conforman el paisaje cultural de una villa que se asienta sobre un pasado prerromano y fértil a orillas del Esla.

Fresno de la Vega se viste de largo y abre las puertas a sus mejores vistas con los cestos repletos de pimientos y el bullicio de una feria que se celebra en plena recolección y coincidiendo con la festividad de su patrón San Miguel.

«El 40 aniversario no es una feria más. Fresno de la Vega tiene un conjunto de cosas que la hacen excepcional, además del pimiento y la huerta, por eso hemos solicitado a la Junta de Castilla y León que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional», subraya el alcalde, Alfonso Melón.

El viajero pimiento, que llegó desde América con el descubrimiento del continente, se fusiona en esta edición especial del 40 aniversario con la gastronomía de la India, el país invitado por Visión, la Asociación Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo, que preside Tomás Rodríguez Arteaga.

Este fresnerino ha logrado que la feria local tenga una proyección internacional con los encuentros gastronómicos en los que cocineros de países lejanos fusionan los productos de la huerta leonesa con su cultura culinaria. «La India es el país más poblado del mundo y uno de los más extensos del planeta y, como tal, tiene una gastronomía variada», señala Arteaga.

En la feria habrá platos con carne de pollo y masala con mezcla de diferentes especias, además de la fusión con los pimientos morrones y hortalizas de Fresno de la Vega. Pakoras (buñuelos de verduras cocidas y fritas), como apertivo; pollo biryani, que combina el arroz y pollo con especias o chicken tikka, el pollo al curry marinado, yogur y eespecias y una cocción posterior en leche de coco y pasta aromática, son algunos de los platos que se ofrecerán en las dos jornadas de la feria.

El encuentro gastronómico internacional es uno de los atractivos recientes de la feria.T. R. A.

La gastronomía de la India «destaca por ser una de las más diversas y ricas del mundo», con sabores e ingredientes desconocidos para los paladares occidentales y diferentes técnicas de cocina que varían por regiones. En la India, además, el alimento es algo cercano a lo sagrado. «Además de nutrir, sana, celebra y conecta» al turista que llega al país con los sentidos abiertos.

El objetivo de Visión también es promocionar al país «tanto en su gastronomía como del turismo a través de su presencia en la 40ª Feria del Pimiento Morrón». En años anteriores, el pimiento morrón se ha fusionado con la comida de Georgia, Egipto, Perú, Chile y Uzbekistán.

Por esta comarca es muy famoso el dicho de que ‘la danza sale de la panza’. Lo dejó escrito el Padre Isla en su Fray Gerundio de Campazas y en Fresno de la Vega los bailes de la India saldrán alegres de las panzas contentas con tan buenos alimentos.