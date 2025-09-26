Dos detenidos y un investigado por robo en La Bañeza y Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos actuaciones distintas, en las que se ha detenido a dos varones e investigado a otro, poniendo a disposición judicial a un total de tres personas por la comisión de varios delitos contra el patrimonio y las personas perpetrados en las localidades de La Bañeza y Santa María del Páramo.

Sustracción objetos y mercancía comercial

Entre los meses de octubre del año 2024 y el actual, la Guardia Civil de La Bañeza y del Puesto de Santa María del Páramo recibieron varias denuncias por la sustracción de diversos objetos y mercancía comercial que se encontraban en el interior de vehículos de reparto aprovechando la ausencia de los conductores y encargados, así como de herramienta de jardinería propiedad municipal que se encontraba en la vía pública.

Una vez recopilada la información obrante en cada hecho se da inicio a la fase de investigación por componentes del puesto principal de La Bañeza (Área de Investigación), obteniendo pruebas de la participación en los ilícitos de dos varones, que operaban con total normalidad a plena luz del día.

Se observó que ambos se mimetizaban entre el tráfico habitual de vecinos de las localidades próximas de Santa María del Páramo y la Bañeza identificando los vehículos estacionados y vigilando su interior, donde las potenciales víctimas descuidaban la atención sobre los objetos transportados aprovechando el momento en que los diversos conductores de servicios de mensajería y entrega de paquetes efectuaban la misma para acceder a la cabina de los vehículos y apoderarse de cualquier objeto; de igual manera se apropiaban de herramienta de diferentes usos que se encontraba en la vía pública y que pudiera aportarle un beneficio económico .

Una vez recopilados todos los datos e identificados plenamente los presuntos autores de los mismos, ambos residentes en León, se procede a su localización, detención y puesta a disposición judicial.

Investigado robo con violencia, hurto y lesiones

En la segunda de las actuaciones y tras recopilar los elementos de prueba pertinentes por parte de la misma Unidad se pone a disposición judicial a un varón como posible autor material de un delito de robo con violencia tras sustraer por la fuerza una cadena de oro a una mujer, hurto de dinero en interior de un bar al descuido, y un delito de lesiones, todos ellos denunciados en el Puesto principal de La Bañeza, remitiendo el atestado al Juzgado de Guardia de la misma localidad.