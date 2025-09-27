Diario de León

Fresno de la Vega reivindica el pimiento morrón en la 40 edición de su feria, en fotos

Una de las citas más importantes del calendario de ferias agropecuarias de la provincia

Feria del Pimiento en Fresno de la Vega.

Feria del Pimiento en Fresno de la Vega.DL

Redacción
León

El pueblo hortelano celebra la 40ª edición de la Feria del Pimiento Morrón, una de las citas más importantes del calendario de ferias agropecuarias de la provincia y con eco en Asturias y otras provincias.

Feria del Pimiento en Fresno de la Vega.

Feria del Pimiento en Fresno de la Vega.

