Fresno de la Vega reivindica el pimiento morrón en la 40 edición de su feria, en fotos

El pueblo hortelano celebra la 40ª edición de la Feria del Pimiento Morrón, una de las citas más importantes del calendario de ferias agropecuarias de la provincia y con eco en Asturias y otras provincias.
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega
40 edición de la Feria del Pimiento en Fresno de la Vega