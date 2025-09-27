El pimiento se convierte en el gran protagonista en Fresno de la Vega

Un rincón de la zona de stands y expositores de la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega. Productos típicos de la zona.dl dl

El pimiento volvió a ser el protagonista ayer en Fresno de la Vega en una nueva edición de su conocida feria. La de este año, además, tiene un carácter aún más especial, pues alcanza las cuatro décadas. En todo este tiempo, la Feria del Pimiento Morrón se ha hecho un hueco entre las citas más importantes de la provincia que atrae a personas llegadas de otros puntos de la geografía española. Y es que es todo un referente, además de un revulsivo para los productores.

El evento comenzó el viernes, si bien ayer fue uno de los días princiales con el pregón, que este año ha corrido a cargo de Rafael Sáez, director de Itacyl, y la inauguración oficial.

Más participantes

La jornada empezó con la apertura de la feria, que aglutina a un total de 80 expositores, una cifra que supone un aumento del 30 por ciento con respecto al año pasado. La presentación y exposición del concurso de pimientos dio paso a la recepción de autoridades y el pregón, tras lo que tuvo lugar la danza típica de la India para amenizar la mañana. Numerosas autoridades, así como una importante afluencia de público no quisieron perderse una jornada e la que se entregaron premio y se celebró también una gran pimentada popular, uno de los actos principales del día.

Antonio Luis Lozano se llevó el premio al mejor pimiento, mientras que Eli ganó el reconocimiento al mejor puesto de pimientos y La Huerta de Fresno fue la mejor conservera.

Y es que, además de los pimientos, también los productores fueron ayer protagonistas de un evento que acogió el cuarto Encuentro Internacional de Gastronomía, que se celebró en la plaza mayor de la localidad y que tuvo a la India como país invitado.

No faltaron a la cita los vinos de Albarín y Prieto Picudo, de la DO León, representados por los genéricos blanco y rosado y que cuentan con un stand en la plaza mayor. Macarronada, bingo, juegos interpeñas, pasacalles y charanga, verbena con la orquesta Cañón, rifa, sopas de ajo y la música de la discoteca Fénix fueron los actos de animaron la tarde y pusieron el broche final a la jornada del sábado.

La oda al pimiento que rinde Fresno de la Vega continuará hoy domingo, a partir de las 10.00 horas y hasta las 22.00 horas cuando tendrá lugar la clausura de la feria. Por el medio, misa en honor a San Miguel, gran pimentada popular, baile vermú y encuentro internacional de gastronomía. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, títeres y cuentos de Maricastaña. La música llegará de la mano del disco show Nosra Notte y del concierto de gaitas, que hará un recorrido por la música tradicional leonesa.