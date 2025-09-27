Programa completo de la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pimiento vuelve a ser el protagonista en Fresno de la Vega en una nueva edición de su conocida feria. La de este año, además, tiene un carácter aún más especial, pues alcanza las cuatro décadas. Estas son las actividades programadas:

Viernes 26 de septiembre

18:00 Picada de pimientos por la asociación Fraxino, peñas y voluntarios.

20:00 Chupinazo. Concentración de peñas en la Plaza.

21:30 Velada de Peñas. Todas las peñas se reúnen en la zona de foodtrucks para cenar juntas.

22:00 Minibingo nocturno organizado por las peñas en la Plaza Mayor (zona de foodtrucks).

23:00 Marilia. Gira 2025 y disco-show Nostra Notte.

Sábado 27 de septiembre

10:30 Apertura de la feria.

10:30 Presentación y exposición. Concurso de pimientos.

12:00 Recepción de autoridades en la plaza Mayor.

12:20 Pregón inaugural a cargo de Rafael Sáez González, director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

12:40 Danzas típicas de la India. Un recorrido vibrante por la cultura, el color y la tradición.

13:00 Inauguración de la feria. Visita y valoración de puestos.

13:30 Entrega de premios en el stand del Ayuntamiento. Zona Hortelanos.

13:30 Gran pimentada popular elaborada por la asociación cultural Fraxino en colaboración con el Ayuntamiento.

14:00 Baile Vermout Shakin Piñas. Disfruta de las mejores sesiones en vinilo de funk, soul, hip-hop y ritmos latinos.

14:00 IV Encuentro Internacional de Gastronomía en la plaza Mayor. País invitado: India.

15:30 Macarronada y bingo para peñas en las Fontanicas. Organiza Peña Jarra y Pedal.

17:30 Juegos interpeñas. Cucaña de juegos tradicionales en las Fontanicas.

19:30 Pasacalles y charanga Pasodoble organizado por las peñas. Itinerario: Fontanicas, Residencia ancianos Arroyo de Valdearcos, Plaza Mayor, Avenida Juan Carlos I, calle Calvario, Avenida Constitución, Plaza Mayor y calle Tarifa (food trucks).

00:00 Verbena con la orquesta Cañón.

01:00 Súper rifa en la plaza Mayor organizada por las peñas.

02:00 Tradicionales sopas de ajo a cargo de la asociación Fraxino en colaboración con el Ayuntamiento.

03:00 Discoteca Fénix.

Domingo 28 de septiembre