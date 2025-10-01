Hospital abandona la Mancomunidad del Órbigo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hospital de Órbigo deja la mancomunidad con la que comparte apellido. Así se decidió en el pleno municipal celebrado el pasado 25 de septiembre en el que se acordó por unanimidad abandonar la agrupación después de someter la cuestión a votación y arrojar un resultado de seis votos a favor. Al pleno cuadieron seis de los siete miembros que componen la corporación municipal.

De esta forma, se ha dado el visto bueno a la decisión, que entrará en vigor el próximo 31 de diciembre de este año.

Hasta final de año

El alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, justifica la decisión en que hace tiempo que el municipio no contaba en las gestiones que se llevan a cabo en mancomunidad, a la que pertenecen Turcia, Santa Marina del Rey, Benavides de Órbigo, Villares de Órbigo, Hospital de Órbigo y Villarejo de Órbigo.

En ella se gestionan dos asuntos principalmente, el abastecimiento de agua domiciliaria y la gestión de la basura, dos aspectos que Hospital de Órbogogestiona de forma independiente desde hace años, tal y como explica Busto, con lo que «solo nos ocasiona gastos», además de tener que votar cuestiones que no les afectaba como problemas de abastecimiento de agua como los que se dieron este verano en Benavides.

De esta forma, Hospital de Órbigo sale de la mancomunidad, lo que le ahorrará ciertos gastos, si bien el alcalde asegura que se trata más bien de una decisón práctica por parte del municipio, que hace años que no recibe las gestiones de la agrupación.