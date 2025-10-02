Autorizados 1,3 millones para la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios en Castrocalbón

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un importe total de 1,42 millones de euros en subvenciones destinadas a cubrir los daños sufridos por siete familias en sus viviendas o edificaciones en Castrocalbón (León), con 1,3 millones, y cuatro en Guardo (Palencia), con 88.000 euros. Con esta actuación, que se suma a las ya aprobadas en varios municipios distribuidos en las provincias de León, Salamanca, Zamora y Palencia, el total destinado reconstrucción de viviendas a alcanza los 6,1 millones de euros para 40 familias.

Estas ayudas se suman a las ya concedidas por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente (Zamora); en Guardo (Palencia) por valor de 1,8 millones; en Villaseco y Quintana y Congosto, por valor de 1,5 millones; y a Castrocalbón, Oencia y Cubo de Benavente, por valor de un millón de euros. La inversión total destinada a reconstrucción de viviendas alcanza los 6,1 millones y afecta a 40 familias.

La oleada de incendios forestales, por las circunstancias extraordinarias que los han rodeado, han generado situaciones de extrema dificultad, en las que se han visto afectadas de manera importante, entre otros bienes, viviendas y sus enseres domésticos y edificaciones complementarias ubicadas en los municipios que han sido asolados por estos incendios forestales.

Dichas ayudas pretenden además de reponer el derecho a disfrutar de vivienda para quienes se ha visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales. Por tanto, la Junta trabaja para devolver a las familias la estabilidad de sus hogares, para cuidar el entorno rural y para mantener la población en los pueblos.

Estas ayudas cubren daños por conceptos muy amplios: se otorgan no solo para viviendas habituales sino también para segundas residencias; se otorgan con independencia de cuáles sean los ingresos familiares de los afectados; y con independencia también de si quien residía era o no el propietario de la vivienda.

Los beneficiarios serán once familias, siendo el importe que recibirán el siguiente: 243.000 euros para una de ellas, en concepto de daños en vivienda, enseres y edificación complementaria; 138.300 para otra, por vivienda, enseres y edificación complementaria; 155.900 para una tercera, también por daños en vivienda, enseres y edificación complementaria; 242.800 euros para otra familia, destinada igualmente a vivienda, enseres y edificación complementaria; 243.000 para una quinta familia, por el mismo motivo; 135.050 para otra más; 175.700 para una séptima; 5.615 euros para otra familia, destinada a vivienda y edificación complementaria; 9.450 para la novena, correspondiente a edificación complementaria; 29.050 para otra familia, por daños en edificación complementaria; y finalmente 43.670 euros para la última, también en concepto de vivienda y edificación complementaria.