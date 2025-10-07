Viaje al grandioso valle de León a vista de ardilla

Publicado por José María Campos Valdeón Creado: Actualizado:

El lugar es espectacular y uno de los puntos de León con más tirón turístico, a pesar de ser también uno de los más remotos. Y para divisarlo, se está haciendo una obra hercúlea sobre hayedos para que los visitantes pueden verlo a vista de ardilla. Una vez iniciados las obras de los nuevos miradores de Picos de Europa, el de Piedrashitas y Riega de Hoyo ya avanzan a buen ritmo después de meses en los que se estaban llevando a cabo los trabajos de taller donde se hacía las estructuras de madera y acero para la base de los dos miradores. En Piedrashitas se ha colocado la sujeción de la plataforma que será colocada tras la colocación de una gran grúa. Mientras, en Riega de Hoyo los trabajos van a buen ritmo y ya tiene colocada la base de la plataforma de madera. Los alcaldes de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, y Posada de Valdeón, Felipe Campo, llevaban reclamando estos miradores que consideran importantes para el aumento del turismo en esta vertiente de Picos de Europa.

Cascada en el valle de Sajambre.Jesús F. Salvadores

La Junta de Castilla y León anunciaba en agosto de 2023 las labores para la reforma y ampliación de los miradores de Piedrashitas y Riega de Hoyo, y conntrató finalmente las obras por un importe de 468.476 de euros, que ha sido financiado por la Unión Europea en su programa Next Generation. Estas dos actuaciones tienen el objetivo de «mejorar la experiencia del viajero, con miradores más amplios y plataformas integradas en la naturaleza». En el caso del mirador de Piedrashitas se busca reformar la construcción histórica mediante una estructura nueva de acero y crear una serie de nuevas plataformas con voladizos hacia el valle principal y hacia el lateral. Además, para mejorar la experiencia, el nuevo borde del mirador se eleva 236 centímetros sobre el existente. Tras la reforma, la superficie del mirador será de casi 180 metros, un 11% mayor de su estado actual.

Este mirador será accesible para las personas que presentan alguna dificultad de movilidad, por lo que contará con rampas y bancos donde las personas puedan descansar. Existirán también escalones en recorridos secundarios hasta la subida al mirador, que reubicará los dos elementos que se encuentran allí: la escultura vertical de sección triangular, que se colocará en el mirador existente cerca de la nueva plataforma horizontal de entrada; y el relieve en bronce que representa los picos principales vistos desde el mirador en dirección noroeste se incorporará en una barandilla en la misma orientación.

El otro mirador, el de Riega de Hoyo mejorarán y ampliarán la visión sobre el valle de Sajambre con una pasarela y un balcón entre el bosque de hayas del puerto de Posada de Valdeón. Se concibe como una plataforma ascendente que sube hasta la parte superior de un bosque de hayas sobre el valle. Se ha diseñado una pasarela, accesible desde el aparcamiento del puerto, diseñada a base de contornos irregulares y suaves rampas, que comienza como un camino alternativo e invita al paseante a adentrarse en el bosque. Cuanto más se avance hacia los árboles, más se acerca a sus copas como consecuencia del fuerte desnivel del terreno natural, ofreciendo visiones sorprendentes del mismo, lo que se define como un viaje «a vista de ardilla», con la comodidad de un paseo que atraviesa el tupido verde de las hayas para abrirse a una vista panorámica completa del valle de Sajambre. El cuerpo de la pasarela está diseñado «para convertirse en parte del bosque» ya que su concepto le permite «ocupar únicamente los vacíos entre árboles y sus apoyos, altos y esbeltos, se mezclan con los troncos naturales de las hayas». El sistema constructivo recoge elementos estructurales de madera, las barandillas y escaleras metálicas con la mayor ligereza posible.