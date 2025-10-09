Detenido en Villamañan por el cultivo de 32 plantas de cannabis sativa.GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil de Valencia de Don Juan ha detenido a un varón en Villamañan (León), como presunto autor de un delito contra la Salud Pública por el cultivo de 32 plantas de cannabis sativa.

Tras varios meses de investigación, se consiguió determinar mediante indicios suficientes la presencia de una plantación ilegal de marihuana en el interior de la vivienda.

Por este motivo, la Autoridad Judicial, autorizó la correspondiente orden de entrada y registro, donde se localizaron las citadas plantas en avanzado estado de crecimiento, con los cogollos en su punto álgido de recolección, así como material para el cultivo, fitosanitarios y otros elementos para la producción, procediendo en ese momento a la detención del morador de la casa.

Detenido, diligencias y material intervenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 4 de los de León.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios que mantiene activos la Comandancia de León para la erradicación del cultivo de marihuana.