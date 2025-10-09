Robles anuncia inversión en defensa “con tecnología cien por cien española” durante el 150 aniversario del Regimiento de Astorga

La ministra de Defensa visita el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63 de Astorga.RAMIRO

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este jueves en Astorga una importante inversión en el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63, que este año celebra su 150 aniversario, y la rehabilitación de 45 viviendas militares en la ciudad.

Durante su visita al acuartelamiento, donde estuvo acompañada por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláez, por el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el jefe del Ralca 63 de Astorga, el coronel Santiago Calderón Calatayud, Robles destacó el papel histórico y estratégico de este regimiento, uno de los más emblemáticos del Ejército de Tierra, y su futuro protagonismo dentro del plan industrial y tecnológico de Defensa, destinado a fortalecer las capacidades militares españolas con tecnología propia.

“El sistema va a estar aquí, va a estar dentro de plazo y va a estar con material y tecnología española. Eso es muy importante. Ningún tema relativo al embargo va a afectar a las capacidades de este regimiento”, afirmó la ministra en relación con el nuevo sistema lanzacohetes SILAM, que se desarrollará en España y será operado por esta unidad.

El Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) es el programa con el que el Ministerio de Defensa pretende dotar a la Artillería de Campaña de una capacidad de fuegos de largo alcance. La adjudicación, firmada en 2023 y cercana a los 700 millones, prevé doce lanzadores para el Regimiento de Artillería de Lanzacohetes de Campaña n.º 63 (Astorga).

Robles resaltó la “estrecha y simbiótica” relación entre Astorga y su regimiento. “No se puede entender Astorga sin el regimiento, ni el regimiento sin Astorga. Es una relación de 150 años que seguirá viva en el presente y en el futuro”.

La ministra puso en valor la trayectoria de servicio del personal militar y quiso agradecerles el esfuerzo realizado en los recientes incendios forestales registrados en la provincia de León, en los que varios efectivos resultaron afectados.

“Han hecho un trabajo muy intenso, muy dedicado, poniendo en riesgo su vida. Cuando hay peligro o necesidad, ahí están nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

Rehabilitación de 45 viviendas militares

Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue la rehabilitación de 45 viviendas militares en Astorga, una actuación impulsada por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), dependiente del Ministerio, y que cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros.

“Queremos poner en valor el trabajo que se está haciendo. Está aquí la Secretaría de Estado desde el INVIED para la rehabilitación de 45 viviendas militares”, explicó Robles, acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, la también leonesa Amparo Valcarce, quien visitó junto a ella las zonas donde se ejecutarán las obras.

Este proyecto forma parte del plan del Ministerio de Defensa para mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal militar y sus familias, y contribuir al desarrollo urbano de las localidades donde se asientan las unidades del Ejército.

La ministra, visiblemente emocionada, recordó además su vínculo personal con la provincia:

“Astorga me recuerda mucho a mi infancia, porque nací en León y solía venir de pequeña. Pasaba muchas tardes aquí. Tiene un valor sentimental para mí”, comentó.

Apuesta por la industria nacional y la paz internacional

En el ámbito internacional, Robles celebró el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, que calificó de “magnífica noticia”, y expresó el deseo de que este paso “sirva para poner fin a las masacres en Gaza” y se avance en la liberación de los rehenes.

“España está firmemente comprometida con la paz. Más de 3.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas participan en misiones internacionales, desde el Líbano hasta Somalia. Siempre estaremos donde se nos necesite para ayudar a construir la paz”, afirmó.

Sobre el embargo de armas a Israel, Robles aclaró que la decisión “no afecta en absoluto a las Fuerzas Armadas españolas”, ya que “hace muchos meses que no existe ninguna vinculación con armamento israelí”. En este sentido, recalcó que el material con el que se trabaja en el regimiento de Astorga “es y será cien por cien español”.

“A veces sería bueno que quienes están en política fueran coherentes con lo que hacen y con lo que dicen”, comentó, en alusión a las críticas de algunos grupos parlamentarios. “Lo importante es que se avance en la paz y que todos sepan que hacemos una apuesta seria e inequívoca por la industria de defensa española”, añadió.

Finalmente, la ministra defendió que el Gobierno “no busca ganar o perder votaciones”, sino “trabajar cada día por los ciudadanos”.

“El Gobierno tiene una obligación, que es trabajar, y eso es lo que hacemos. Cada día, sin parar, atendiendo a las necesidades de los españoles”, subrayó.

Astorga, símbolo de la defensa nacional

Con esta visita, el Ministerio de Defensa refuerza la importancia de Astorga como enclave histórico y operativo para las Fuerzas Armadas. La combinación de inversión tecnológica, renovación de infraestructuras y mejora del bienestar del personal convierte al municipio leonés en un referente de la modernización del Ejército de Tierra.

El 150 aniversario del Regimiento de Artillería Lanzacohetes nº 63 será, según Robles, “una ocasión no sólo para recordar el pasado, sino para proyectar el futuro”, un futuro en el que Astorga seguirá siendo “pieza clave en la defensa nacional y ejemplo del compromiso entre el Ejército y la sociedad española”.