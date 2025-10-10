Cármenes celebra un cuarto de siglo de tradición

El municipio de Cármenes se prepara para vivir un fin de semana muy especial con la celebración de la XXV Feria Tradicional, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre. Organizada por el Ayuntamiento de Cármenes en colaboración con la Diputación de León, Junta de Castilla y León y Los Argüellos, esta cita cumple un cuarto de siglo de historia y se ha convertido en un referente cultural, social y económico en la montaña leonesa.

Creada en el año 2000, la feria ha ido creciendo edición tras edición hasta consolidarse como un encuentro imprescindible para los vecinos y visitantes. Este año contará con treinta stands instalados en el polideportivo municipal, donde se ofrecerán productos artesanales y agroalimentarios, además de diez puestos exteriores dedicados a la gastronomía, con foodtrucks y propuestas de comida típica leonesa que pondrán sabor a la celebración. El alcalde, Dionisio Manuel García, ha destacado el esfuerzo colectivo que ha permitido mantener viva esta cita durante 25 años. «Todas las corporaciones municipales que han pasado por el Ayuntamiento han trabajado intensamente para sacar adelante esta feria, que hoy es todo un orgullo para Cármenes. Esperamos que las generaciones futuras sigan apostando por ella y la hagan aún más grande». La programación comenzará el sábado 11 de octubre, cuando el Casino de Cármenes acogerá, a partir de las siete de la tarde, un concierto de música tradicional leonesa a cargo del grupo Aguzo. La jornada se cerrará con una degustación de sopas de ajo a las ocho y media de la tarde- El domingo será el día grande de la feria. La jornada comenzará a las doce del mediodía con una misa en honor a la Virgen del Pilar, a la que seguirá, media hora después, la inauguración oficial de la feria en el atrio de la iglesia de Cármenes. Durante este acto tendrá lugar la actuación y pasacalles del Grupo de Gaitas Zarzagan, que llenará las calles de música tradicional leonesa, y el pregón, que correrá a cargo de Ángel Fierro del Valle, reciente premio Concejo de la Diputación, por su labor de recopilación de la tradición oral y musical en la comarca de los Argüellos. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de pendones de distintos municipios de la provincia y de una exposición de ganado bovino y equino, que recordará los orígenes agrícolas y ganaderos de la feria. A partir de la una del mediodía, las autoridades realizarán un recorrido por los stands, donde se desarrollarán también talleres de artesanía y paseos a caballo en el recinto ferial. A las dos de la tarde se ofrecerá una degustación popular de caldereta de cordero en el polideportivo. Ya por la tarde, a las cinco, el público podrá disfrutar del espectáculo ecuestre «Flamenqus», interpretado por el grupo Embrujo, que combinará la elegancia de los caballos con el arte y la pasión del flamenco. La clausura de la feria está prevista para las ocho de la tarde, poniendo fin a un fin de semana repleto de tradición, música y alegría.