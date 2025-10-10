La Lotería Nacional deja sus dos grandes premios en pueblos de León el mismo día

Cistierna, a la izquierda y Fuentes Nuevas, a la derecha, han sido las localidades agraciadas con los primeros premios de la Lotería Nacional.DL

La suerte ha querido sonreír a los leoneses y los bercianos este jueves con los dos grandes premios que reparte la Lotería Nacional.

En el sorteo nº 81 de Lotería Nacional, ha correspondido el primer premio al número nº 76.348. Un décimo del citado número se ha vendido en el punto de venta mixto 45.355 de la localidad de Cistierna "Kiosco Kano”, situado en la Avenida de la Constitución nº 94, con teléfono 987 700637. El importe total asciende a la cantidad de 30.006 euros.

Por otro lado, el segundo premio ha correspondido al número 91.133. Un décimo del citado número se ha vendido en el punto de venta mixto 45.075 de la localidad de Fuentes Nuevas (Ponferrada) en el Café Missouri, situado en la Avenida de Galicia 306, con teléfono 987455317.

El importe total asciende a la cantidad de 6.000 euros.