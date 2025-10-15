Manuel Mantecón: "Si algo atrae vida a los pueblos es la modernización del regadío"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Del regadío como motor del mundo rural y arma contra la despoblación saben los participantes de la penúltima mesa de debate del congreso de Diario de León; Herminio Medina, Manuel Mantecón y Eloy Bailez dejaron constancia d ela intervención de este fenómeno en el freno a la pérdida de efectivos y activos en los pueblos leoneses que se adentrado en esta tecnificación. "Yo conozco a uno que riega desde Madrid", desvela Medina, que preside la junta de gobierno de la comunidad de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, una de las pioneras en este ámbito. Bailez, que preside la federación de regantes Ferduero, relata cómo en Laguna Dalga se han sumado 50 familias a la actividad agrícola gracias al regadío. Cita nombres y apellidos, para certificar el atractivo, de otra forma imposible. "El regadío demuestra que es capaz de asentar y mantener población; si algo es capaz de atraer población a los pueblos es el regadío modernizado; si no, nadie viene", indica Mantecón, secretario del sindicato central del embalse de los Barrios de Luna. Los intervinientes dejaron clara la implicación d elos regantes para tomar esta oportunidad que costean con su esfuerzo a pesar de los inconvenientes que ponen algunos tramos d ela administración, como la CHD, que añade lastre a las gestiones y planes de obras y mejoras. "Están a punto de caducar planes de mejora precisamente por este retraso y se van a perder inversiones ya consignadas en presupuesto", alertan. También coinciden en pedir otra actitud por parte de Medio Ambiente en la valoración de las intervenciones y "perder el miedo a hablar de obras de regadío; ya que hay que tener en cuenta que sólo el 34% de la cuenca del Duero está regulada". También coinciden en señalar la implicación del Ministerio de Agricultura y d ela Junta de Castilla y León en el desarrollo de la modernización que ha cambiado el panorama rural en León. "La fórmula del 50%50% que se aplicó en Andalucía no habría permitido la transformación en León". A la vez, coincidieron en que además del regadío hace falta el sostén de los servicios y las estructuras para permitir el asentamiento de gente en los pueblos bendecidos por la oportunidad de la agricultura de regadío.