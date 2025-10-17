Chozas de Abajo, dos décadas de amor a la patata

Chozas de Abajo celebrará este fin de semana la vigésima edición de su tradicional Feria de la Patata, una cita ya consolidada en el calendario provincial que reunirá este año 32 stands dedicados a la patata y a una amplia variedad de productos agroalimentarios y de artesanía.

La feria se desarrollará en la explanada del Ayuntamiento, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo, degustaciones, actividades infantiles y música en directo. El alcalde del municipio, Santiago Jorge Santos, encabezará la recepción institucional y será el encargado de entregar la «Patata de Bronce» a la Unidad Militar de Emergencias (UME), en reconocimiento a «la encomiable labor que realiza durante todo el año, acudiendo allí donde se les necesita y, especialmente, por su actuación durante los incendios de este verano». La patata de esta campaña ha sido calificada de excelente calidad, y podrá adquirirse durante la jornada al precio simbólico de un euro por kilo. Además, se celebrará la IV edición del concurso «La Patata más Grande», en el que los productores de la zona competirán por presentar el tubérculo de mayor tamaño. Uno de los momentos más esperados será la comida popular de fraternidad, en la que las expertas cocineras del pueblo prepararán mil kilos de patatas y 400 de carne, con los que se servirán más de dos mil raciones para todos los asistentes. El programa comenzará a las 11.00 horas, cuando se abrirá el parque infantil gratuito, con hinchables y juegos para los más pequeños. A las 12.30 horas tendrá lugar la recepción de autoridades, y a las 14:00 horas, la inauguración oficial de la XX Feria de la Patata, junto con la entrega del galardón «Patata de Bronce». A las 14.30 se procederá a la entrega de premios del IV Concurso «La Patata más Grande», y a las 14.45, las autoridades y visitantes realizarán un recorrido por los stands. La comida de fraternidad comenzará a las 15.00 horas, y la tarde continuará con una actuación especial de Roser a las 17.30, que interpretará , entre otros éxitos, su canción

Quiero besarte, seguida de una verbena con disco móvil a las 18.30. La clausura de la feria está prevista para las 20.00 horas. Con dos décadas de historia, la Feria de la Patata de Chozas de Abajo se consolida como un referente gastronómico y festivo de la provincia de León, uniendo tradición, agricultura y convivencia en torno a uno de los productos más emblemáticos de la tierra.